美達成債限協議 要點一覽

（法新社紐約29日電） 美國總統拜登與眾議院共和黨人達成協議提高美債上限，得以避免發生災難性的違約，協議尚待美國國會31日表決。法新社整理這份協議的細節要點。

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● 誰是贏家

經過多日艱辛、冗長的談判達成協議後，讓雙方能有對內交代的說法。拜登稱這是一項妥協，共和黨籍的眾院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）形容這份協議對得起美國人民。

99頁的協議文本28日晚間釋出，相關內容未來幾天將接受檢視和論辯。民主、共和兩黨原本一些各自要求都被刪除，例如民主黨要求的消除某些稅收漏洞，以及共和黨要求的廢除清潔能源稅收抵免。

● 協議重點概要

這份債限協議正式名稱為「2023年財政責任法案」（Fiscal Responsibility Act of 2023），為行政部門提高債限2年，意味拜登在2024年11月總統大選前毋庸再為債限協商煩惱。

協議還對聯邦支出加諸有限的限制，應可對一些共和黨人有交代，但沒有實現右翼人士想要的大幅削減開支，而進步派的民主黨人也未必會買單。

● 支出方面

協議維持2024會計年度的非軍事開支與2023年度大致持平，規模約6370億美元，2025會計年度可略增1%。

協議允許拜登政府根據通膨程度增加對國防與退伍軍人的開支。

● 砍國稅局經費、收回未用完疫情紓困款

這項協議將美國國稅局（IRS）原本計畫10年間強化稅務執法和技術更新的資金砍掉214億美元；國會去年通過這部分的預算規模為800億美元。

協議也將國會之前通過應對COVID-19疫情紓困沒用到的款項收回，初估金額約290億美元。

● 延長領取食物救濟的工作年齡

白宮在協議里同意共和黨其中一個核心訴求：拉高領取聯邦救濟的工作要求門檻。

四肢健全、沒有受撫養人的低收入成年人想經由「補充營養援助計畫」（SNAP）領取食物救濟者，按規定需有工作。協議將現行需工作的年齡從18到49歲提高到54歲。

© 2023 AFP