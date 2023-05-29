聯合國發布海地和蘇丹饑荒警戒 籲採取緊急行動

（法新社羅馬29日電） 聯合國糧農組織和世界糧食計畫署今天示警，海地、布吉納法索、馬利和蘇丹被列入聯合國糧食安全最高警戒名單，並呼籲國際社會採取「緊急」行動。

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聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization）和世界糧食計畫署（World Food Programme）表示，阿富汗、奈及利亞、索馬利亞、南蘇丹（South Sudan）、葉門仍處於最高警戒等級。

聯合國糧農組織和世界糧食計畫署在聯合報告中指出，海地、蘇丹，以及橫跨東、西非的沙赫爾（Sahel）地帶中的布吉納法索和馬利如今也被納入最高警戒名單。

報告中指出，遭聖戰分子蹂躪的布吉納法索和馬利、天災人禍不斷的海地，以及近來爆發衝突的蘇丹等國的人民和貨物流動受到嚴格的限制。

報告中強調，位於最高警戒名單上所有熱點都有「社區面臨或預估將面臨饑荒或陷入災難性情況的風險」，急需外界關注。

報告中點出蘇丹危機擴散的風險，並表示世界可能會迎來聖嬰現象（El Nino），升高了全球脆弱國家對極端氣候的恐懼。

聖嬰現象是指中太平洋及東太平洋赤道附近的表面海水異常暖化的自然現象。

報告中示警，「預料中的氣候模式變化將對數個熱點帶來重大衝擊」。這包括中美洲乾旱走廊（Dry Corridor of Central America）低於平均雨量的降雨，以及沙赫爾地帶和非洲之角可能遭到連續極端氣候事件衝擊。

© 2023 AFP