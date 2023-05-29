艾爾段歷史性決選勝出 籲國人團結一心

（法新社伊斯坦堡29日電） 土耳其總統艾爾段今天在歷史性決選中勝出，將任期延續到2028年。叱吒政壇20年的他為土國帶來許多變革，卻也讓社會陷入高度分裂，他勝選後，呼籲國人團結一心。

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69歲的艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）克服土耳其一個世代以來最嚴重經濟危機，以及迎戰他的伊斯蘭草根政黨歷來最強有力在野聯盟等挑戰而勝出。

伊斯坦堡地標塔克辛廣場（Taksim Square）的活動陷入停頓，安卡拉總統府外萬頭攢動。

17歲的席瓦斯利奧格魯（Nisa Sivaslioglu）在安卡拉說：「我國人民選出了對的人。我希望艾爾段能為他斐然的政績再添一筆。」

艾爾段在總統府外帶領大批支持者高歌歡慶，街上傳來連綿不斷的汽車按喇叭聲慶祝。

艾爾段對歡欣鼓舞並揮舞旗幟的人群說：「我們全心全意地呼籲大家應該團結一致、不分你我。」

艾爾段對支持者說：「今天，土耳其是唯一的贏家。我很感謝我國每一位人民，再次賦予我們治理國家5年的責任。」

艾爾段的支持者也聚集在他伊斯坦堡的住所外，高呼「真主至大」。

一名頭戴印有艾爾段名字頭巾的女子說：「我希望一切都會變得更好。」

另一名支持者說，讓艾爾段再執政5年，土耳其會變得更加強大。

他說：「世界上每個國家都存在問題，歐洲國家也是一樣…在強而有力的領導之下，我們將克服土耳其遭遇的問題。」

近乎完成的開票結果顯示，艾爾段以4個百分點擊敗左翼反對派領袖基里達歐魯（Kemal Kilicdaroglu），各國賀電紛至沓來。

美國總統拜登在推文中說：「作為北大西洋公約組織（NATO）盟友，我期盼繼續就雙邊議題和共同的全球挑戰進行合作。」

俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）也祝賀艾爾段連任成功，他說艾爾段在選舉中的勝利是作為土耳其共和國元首兢兢業業工作之下合乎邏輯的結果，也是土耳其人民支持你致力於強化國家主權、尋求獨立外交政策的明確證據。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）則表示，「為了歐洲的安全與穩定」，希望能與艾爾段繼續合作。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）向艾爾段道賀時說，法國和土耳其將「共同面對巨大挑戰」。

此外，美國前總統川普、伊朗總統萊希（Ebrahim Raisi）、以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）、沙烏地阿拉伯國王沙爾曼（King Salman）和歐洲各國及阿拉伯世界領導人也紛紛向艾爾段送上祝賀。（譯者：劉文瑜/核稿：陳昱婷）

© 2023 AFP