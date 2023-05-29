艾爾段連任成功 蕭茲邀請訪柏林

（法新社法蘭克福29日電） 德國政府指出，總理蕭茲邀請連任成功的土耳其總統艾爾段訪問柏林。

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當代土耳其在位最久領導人艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在昨天總統決選中勝出，已經統治20年的他，任期將延長到2028年。

德國政府在聲明中指出：「總理強調德國和土耳其的緊密關係，尤其是作為北大西洋公約組織（NATO）共同的盟友…兩人同意在新動能之下推動兩國政府間合作，並且就共同優先事項達成一致。」

聲明提到，蕭茲（Olaf Scholz）今天與艾爾段通話時，已經邀請對方訪問柏林。

「除了其他事項之外，他們還希望就東地中海的長足發展、北大西洋公約組織目前懸而未決議題，以及土耳其與歐洲聯盟關係，展開合作。」

觀察指出，為了土耳其利益，艾爾段可望在俄羅斯和西方盟友之間繼續扮演橋樑角色。

艾爾段與蒲亭（Vladimir Putin）的私人關係沒有受到克里姆林宮揮軍烏克蘭影響。

北約夥伴還引頸期盼安卡拉批准遭到卡關的瑞典入會案。艾爾段指控斯德哥爾摩當局包庇被土耳其視為恐怖組織的激進團體而出手阻撓。

© 2023 AFP