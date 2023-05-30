中國船隻涉非法打撈英國二戰沉船 大馬搜查發現未爆彈

（法新社吉隆坡30日電） 馬來西亞海事執法局今天表示，有關單位正在審問一艘中國籍船隻的船員，該船涉嫌非法打撈兩艘英國二戰沉船，因非法下錨而遭扣留。

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馬來西亞海事執法局（Malaysian Maritime Enforcement Agency，MMEA）柔佛州（Johor）主任努魯希占（Nurul Hizam Zakaria）表示，官員登上這艘中國註冊船隻後發現了未爆彈，該船在上周末因非法下錨而被扣留。

努魯希占告訴法新社：「我們的調查重點是這些炮彈的來源。目前，來自多個機構的官員正在搜索這艘大船。」

他指出，這艘從福州來的船隻上共有32位船員，包括21名中國公民，10名孟加拉人和1名馬來西亞人，部分船員正被警方拘留進行詢問。

努魯希占提到：「這起案件還涉及爆炸物的發現。」

一位匿名的高級海事官員告訴法新社，在船上查獲的金屬碎片和炮彈片可能來自兩艘沉沒的英國戰艦。

由馬來西亞海事執法局提供的照片和影片可以看到，船上有大塊被腐蝕的金屬和炮彈，以及一台大型起重機和用來切割金屬的氣焊槍。

海事執法局在昨天發布的聲明中表示，這些炮彈片可能與19日在柔佛州一處碼頭查獲的二戰時期未爆彈有關

努魯希占強調，海事執法局不會容忍在馬來西亞水域進行任何形式的非法打撈活動。他將這樣的搜刮稱為「不文明的行為」，並強調「我們的國家財產需要被保護和保存」。

1941年，英國威爾斯親王號戰艦（HMS Prince of Wales）與反擊號戰鬥巡洋艦（HMS Repulse）遭日本飛行器以魚雷擊沉於南海，數百名英國船員死亡。

這場攻擊發生在1941年12月10日，日本攻擊夏威夷珍珠港美國艦隊的3天後。

隨着消息稱這兩艘沉船已成為非法打撈者的目標，英國廣播公司（BBC）27日報導，英國國防部譴責對海底軍墓的「褻瀆」。

馬來西亞新海峽時報近幾周報導，非法打撈者已瞄準了這兩艘英國沉船上的高級鋁金屬和黃銅配件。

© 2023 AFP