俄軍晝夜不停空襲基輔 烏官員稱敵人改變戰術

（法新社基輔30日電） 烏克蘭首都基輔頻遭夜襲後，俄羅斯軍方昨天罕見在白天朝基輔發射多枚飛彈，居民倉皇避難。俄軍晚間又出動31架無人機襲擊基輔，被擊落29架。烏克蘭官員稱敵人已改變戰術。

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昨天上午11時10分左右，空襲警報響起幾分鐘後，法新社記者在基輔聽見至少10次爆炸聲。當局之後表示，烏克蘭防空系統擊落俄方射向基輔州的所有飛彈，有1人受傷住院。

烏克蘭武裝部隊總司令紮盧茲尼（Valery Zaluzhny）表示，「共計11枚伊斯坎德-M（Iskander-M）和伊斯坎德－K飛彈從北面發射」，「防空系統摧毀所有目標」。

基輔市軍政機關負責人波普科（Sergiy Popko）表示，這次攻擊「顯示敵人改變戰術，在長時間只發動夜間攻擊之後，敵人趁着多數居民工作和出外的白天，襲擊和平的城市」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）上傳一段影片，畫面中有一個小孩在爆炸聲中奔向避難處。他說：「烏克蘭的孩子，每次空襲警報響起（都是這樣）。這就是一個普通工作日的景象。」

烏克蘭第一夫人歐倫娜・澤倫斯基（Olena Zelenska）轉發這段影片時表示：「烽火不眠夜後的上午，再度感到焦慮，孩子們在爆炸聲中尖叫奔向避難處。但不應該是這樣的。」

今天烏克蘭當局又表示，俄軍24小時內第3度攻擊基輔，烏軍擊落31架無人機當中的29架，主要是在基輔和基輔州上空擊落。

烏克蘭軍方在社群媒體上表示，「晚間11時30分至上午4時30分之間，俄羅斯佔領部隊攻擊烏克蘭」，他們出動31架見證者（Shahed）136型和131型無人機，其中29架被擊落，位置「幾乎都是在首都附近和基輔空域」。

伊朗制見證者無人機的價格約是一枚飛彈的20分之1，俄羅斯購入了數百架，成為一種多少能夠打擊基輔的畫算作法。過去1年來，基輔多數時候未受俄軍入侵影響。

© 2023 AFP