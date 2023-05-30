北韓擬6月發射軍事間諜衛星 日本戒備

（法新社首爾30日電） 北韓中央通信社（KCNA）今天報導，北韓將於6月發射首枚軍事間諜衛星，以即時監控美國軍事行動。美國和日本警告，使用彈道飛彈技術發射將違反聯合國安全理事會決議。

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根據北韓中央通信社刊載的聲明，執政黨勞動黨中央軍事委員會副委員長李炳哲（Ri Pyong Chol）譴責美國和南韓聯合舉行軍事演習，公開展示他們「肆無忌憚的侵略野心」。

數月來，美國和南韓部隊不斷進行各種訓練演習，包括上周的聯合實彈軍演；美韓說，這是兩國歷來規模最大的這類演習。

李炳哲說，此次演習使得平壤必須擁有「能夠即時搜集敵人軍事行動資訊的手段」。

李炳哲提到華府與首爾的「魯莽」行為時說，北韓認為「有必要擴大偵察和搜集資訊的手段，並改進各種防禦與進攻武器」，以便強化北韓的軍事準備。

他在聲明中說：「我們將全面考量現在和未來的威脅，更加深入地展開綜合性與實用性戰爭嚇阻力量的活動。」

聲明說，這枚衛星及「預定進行測試的各種偵察工具，都是追蹤、監控…以及預先即時因應美國及其附庸部隊危險軍事行動時所不可或缺」。

北韓中央通信社報導，李炳哲還指控美國「在朝鮮半島及附近地區從事敵對的空中間諜活動」。

北韓表示，目前已完成開發第一枚軍事間諜衛星，領導人金正恩已批准發射的最後準備工作。

聲明沒有具體說明確切發射日期，但北韓已通知日本計畫將於5月31日至6月11日之間發射衛星，促使日方將彈道飛彈防禦系統升至戒備狀態。日本表示，將擊落任何威脅領土的拋射體。

日相岸田文雄辦公室在推特（Twitter）發文說，岸田已指示官員就北韓相關計畫搜集情報。

岸田說，即使北韓描述發射的是一枚衛星，使用彈道飛彈技術發射仍違反聯合國安理會決議，並對人們安全造成威脅。

美國國務院發言人也表示，北韓使用彈道飛彈技術執行任何發射任務，包括將衛星送入軌道，都將違反多項聯合國決議。

平壤在2012年和2016年藉着發射衛星名義試射彈道飛彈，這兩次發射的飛彈都越過日本南部的沖繩地區。

這次發射將是北韓一連串飛彈和武器試驗的最新一步；北韓上個月也試射了一枚使用先進固體燃料的「新型」洲際彈道飛彈。

分析人士說，這枚衛星將提高北韓的監控能力，戰爭發生時，將可更精確地打擊目標。（譯者：劉文瑜/核稿：曾依璇）

© 2023 AFP