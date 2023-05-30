專家警告：人工智慧可能威脅人類存亡

（法新社巴黎30日電） 一群業界高管和專家今天警告，全球領導人應致力降低人工智慧（AI）技術所帶來的「人類滅絕」風險。

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法新社報導，包括阿特曼（Sam Altman）在內的數十位專家連署了一份簡短聲明。聲明稱，應對AI帶來的人類滅絕風險，應是「與應對疫情和核戰同層級的全球優先要務」。阿特曼的公司OpenAI研發了ChatGPT聊天機器人。 ChatGPT可以依據簡短指令編寫文章、詩歌和對話，因此在去年底一炮而紅。這個程式的巨大成功也吸引了AI領域數十億美元的投資，但批評者和業界人士都發出了警告。

常見的擔憂包括聊天機器人可能導致假消息充斥網路、帶有偏見的演算法可能產出種族主義內容，AI驅動的自動化也可能摧毀整個產業等。 公布在非營利組織「人工智慧安全中心」（Center for AI Safety， CAIS）網頁的這份最新聲明並未詳細說明AI可能帶來的潛在生存威脅。

CAIS表示，這份「言簡意賅的聲明」旨在開啟針對AI技術風險的討論。

聲明的數名簽署人，包括被稱為「人工智慧教父」的辛頓（Geoffrey Hinton），過去也曾提出類似警告。。

他們最大的擔憂是所謂「通用人工智慧」（Artificial General Intelligence，AGI）的崛起，也就是具備人類認知能力的人工智慧。

他們害怕人類將失去對這些超智慧機器的掌控權。專家曾警告，這可能對物種和地球造成災難性後果。

聲明的連署人也包括來自AI領先企業谷歌（Google）和微軟（Microsoft）的專家。

早在2個月前，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）和其他數百名專家也曾發表一封公開信，呼籲在確定安全無虞之前，暫緩AI研發工作。

然而，馬斯克的信引來廣泛批評。有人認為，信中關於社會和文明崩潰的警告太過誇大。

© 2023 AFP