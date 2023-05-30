歐洲國家將在摩爾多瓦召開峰會表態力挺

（法新社布魯塞爾29日電） 歐洲47國領袖將齊聚東歐國家摩爾多瓦首都基希涅夫（Chisinau）市郊舉行峰會，細部討論安全戰略的時間或許不多，但應能對俄羅斯發出強有力的訊號。

廣告 繼續瀏覽後續

摩爾多瓦脆弱的民主因莫斯科入侵鄰國烏克蘭以及俄羅斯撐腰的代理人削弱與歐洲整合的努力而籠罩陰影。

如果「歐洲政治共同體」（European Political Community）能在6月1日讓數十位國家元首和政府首長齊聚一堂，與摩爾多瓦親西方政府領袖拍攝象徵團結的大合照，就稱得上是後勤和政治上的成就了。

「歐洲政治共同體」是歐盟內外歐洲領袖討論共同戰略威脅的論壇，像摩爾多瓦這樣的歐盟候選國把會員資格視為通往布魯塞爾之路的中途站。摩爾多瓦是前蘇聯共和國，人口不到300萬，經濟不振。

德國艾伯特基金會（Friedrich Ebert Foundation）烏克蘭和摩爾多瓦問題專家赫特（Felix Hett）說：「摩爾多瓦史上從沒有辦過這種大型活動。」

他告訴法新社：「如果一切順利，這場峰會將成為推廣摩爾多瓦的活動，證明這個小國可以取得什麼成就。」

預計將有2000多名代表將出席這場峰會。

© 2023 AFP