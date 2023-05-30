美墨邊境海洛因遭混摻芬太尼 藥物過量成為重大隱憂

（法新社墨西哥瑪契卡力市30日電） 魯艾拉斯（Elena Ruelas）是名海洛因成癮者，用藥已長達20年，但如今她的海洛因內很可能混摻致命的芬太尼。當局指出，瑪契卡力市每天都有人因此喪命。

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法新社報導，在鄰近美國邊境的瑪契卡力市（Mexicali），一間藥物安全中心利用快速檢測試劑，證實海洛因內存在這種合成鴉片類藥物，這個結果完全不令人意外。這類藥物的效力是海洛因的50倍。

任職於非營利組織Verter的史林（Said Slim）說，自2019年以來，「在海洛因檢驗中，無一例外地全數驗出芬太尼（fentanyl）」。該組織在2018年打造了安全用藥場所，以保護弱勢毒癮者。

Verter去年的紀錄顯示，過去1年裡，毒癮者藥物過量的狀況倍增。

位於加州以南的瑪契卡力市擁有約100萬人口，該市正飽受芬太尼等合成鴉片類藥物危機所苦；美國每天也有數百人因這類藥物過量而喪命。

事實上，芬太尼已成為影響美墨外交關係的首要問題之一。

華府當局指控墨國販毒集團掌控多數芬太尼生產及跨國販運；墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）則否認芬太尼是在境內生產，並稱運往美國的芬太尼是從中國進口，還被販毒集團製成藥丸便於走私。

現年50歲的魯艾拉斯1年前曾因用藥過量差點沒命，但她注射的海洛因劑量並未超過平時用量。她說：「我的用量和以前一樣，但裡面摻有芬太尼，藥效對我來說太強了。」

當時，魯艾拉斯幸運地獲得「納洛酮」（naloxone）治療，這是一種能夠逆轉鴉片類過量的藥物，但納洛酮在墨西哥是種管制藥品。

任職於人道主義組織紅十字會（Red Cross）的布恩羅斯特（Julio Buenrostro）說，該組織處理的緊急情況中，藥物過量占約25%。

他指出，多虧有納洛酮，「我們成功挽救了很多性命」。

© 2023 AFP