莫斯科罕見遭無人機攻擊 市長：2人受傷無死亡

（法新社莫斯科30日電） 俄羅斯國防部今天指控烏克蘭發動「恐怖攻擊」，並表示8架鎖定首都莫斯科發動攻擊的烏克蘭無人機已全數遭攔截。莫斯科市長索比亞寧表示，共有2人受傷，其中1人住院，無人死亡。

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最近幾周以來，俄羅斯內陸遭無人機攻擊的事件漸增，本月稍早曾發生無人機攻擊俄國石油管線設施的事件，甚至連克林姆林宮本月稍早也曾成為攻擊目標，莫斯科當局稱這些事件是烏克蘭所為。

莫斯科市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）表示，今天清晨的無人機攻擊共造成2人受傷，其中1人住院治療。莫斯科機場仍照常開放。事發過後並未接獲死亡通報。

莫斯科西南部的居民表示，他們在格林威治標準時間2時至3時左右聽到幾聲巨響，接着聞到汽油味。部分居民拍到一架無人機被擊落，莫斯科的地平線升起一縷煙霧。

烏克蘭方面並未立即針對這起攻擊事件做出回應。基輔當局先前曾否認本月稍早的克林姆林宮攻擊事件與他們有關。然而「紐約時報」報導指出，美國情報部門認為克宮攻擊事件就是烏克蘭所為。

目前還不清楚俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）會如何因應這此次莫斯科遭遇攻擊，這起事件也將俄烏戰爭帶進擁有全球最多核武的俄國的首都。

© 2023 AFP