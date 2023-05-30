蒲亭若出席金磚峰會 南非反對黨要求政府逮捕

（法新社約翰尼斯堡30日電） 南非最大反對黨「民主聯盟」（Democratic Alliance）今天表示，他們已向法院提出申請，確保一旦俄羅斯總統蒲亭出席在南非召開的金磚五國峰會，南非政府會將他逮捕並交給國際刑事法院。

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民主聯盟的影子司法部長布雷登巴（Glynnis Breytenbach）在聲明中說：「這項預防性的法院行動，是要確保南非履行其（國際刑事法院成員國）義務。」

南非政府至今尚未說明打算如何處理逮捕蒲亭的問題，但已給予本周出席金磚五國外交部長會議和8月將出席金磚五國領袖峰會的官員外交豁免。

不過，南非否認這項行動與蒲亭的逮捕令有關。南非外交部發布聲明表示，這些豁免權只是主辦國際會議的「標準」程序，「不會凌駕任何國際法庭已對任何與會者發布的任何搜捕令」。

布雷登巴則說，民主聯盟是為了避免南非政府2015年未逮捕同遭國際刑事法院通緝的時任蘇丹總統巴席爾（Omar Hassan al-Bashir）事件重蹈覆轍，而向南非法院尋求發布「確認命令」（declaratory order）。

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