WHO擬起草條約因應大流行 反對者批開倒車

（法新社日內瓦29日電） 擬定大流行病條約草案的談判加快步伐之際，觀察家今天警告，確保未來能公平取得醫療用品以因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）這類威脅的努力，力道正在變小。

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受到這場疫情衝擊，世界衛生組織（WHO）194個成員國正在就一項國際條約進行談判，目的是確保各國有更好的能力應對下一次災難，甚至完全避免災難發生。

這項行動仍處於早期階段，最終目標是在2024年5月之前達成協議。

但批評人士警告，對初步談判文本的修訂，削弱了條約效力，尤其是避免在COVID疫情期間取得疫苗等醫療用品的不平等這塊。

瑞士日內瓦高級國際關係及發展學院（IHEID）全球健康研究中心主任文水麗（Suerie Moon）告訴法新社：「我認為這是在開倒車。」

她警告說，如果貧窮國家看不到實質文字，確保他們能在下次大流行來襲時獲得更好的保護，恐會有國家退出談判。

觀察家說，政府間談判小組（Intergovernmental Negotiating Body, INB）為首的下一輪談判6月中旬將審議的草案，文字更精簡了，但部分重點卻也變得較為薄弱。

公共利益團體表示，文本取消民間產業想拿公款補助研發，先決條件是產品定價得更透明這點，尤其是問題所在。

修訂後的草案文字僅敦促各國「符合國家法令」，努力推廣知識分享和透明度。

© 2023 AFP