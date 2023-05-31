俄國官員：烏炮擊釀5死 無人機攻擊致煉油廠火警

（法新社莫斯科／基輔31日電） 俄羅斯在烏克蘭東部盧甘斯克州扶植的政府官員今天指出，烏軍炮擊當地造成一個村落5人喪生。與此同時，俄羅斯南部遭遇無人機攻擊，引發一座煉油廠失火。

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俄方官員表示，烏克蘭火炮也第3度打擊邊境附近一座俄羅斯城鎮，造成建築和車輛毀損，有4個人受傷。

克里姆林宮昨天指控基輔派無人機在莫斯科攻擊建築物。盧甘斯克（Luhansk）地區俄羅斯扶植官員今天表示，烏軍夜間運用美國制高機動性多管火箭系統（Himars，簡稱海馬士）攻擊卡帕提村（Karpaty）一座農場，造成5人喪生、19人受傷。

整個盧甘斯克地區幾乎全被俄軍掌控。

俄羅斯貝爾哥羅德州（Belgorod）州長葛拉特卡夫（Vyacheslav Gladkov）透過加密通訊軟體Telegram表示，烏克蘭火炮也攻擊烏東哈爾科夫州（Kharkiv）邊境以北約7公里的俄羅斯城鎮舍別基諾（Shebekino）。

他說，炮彈震碎窗戶、毀損一棟8層樓公寓大樓的屋頂、4間房屋、一所學校，一共造成兩人住院。

烏方沒有立即就此作出回應。俄、烏都否認鎖定平民進行攻擊。

俄羅斯南部克拉斯諾達州（Krasnodar）州長康德拉季耶夫（Veniamin Kondratiev）表示，阿菲普斯基（Afipsky）煉油廠的大火很可能是無人機攻擊造成的，火勢已經撲滅，沒有人員傷亡。

阿菲普斯基煉油廠距離黑海港口諾沃羅西斯克（Novorossiysk）不遠。這個海港附近有另一座煉油廠本月已數度遇襲。

誰是這起無人機攻擊事件始作俑者目前仍然不詳，不過莫斯科早已指控基輔近數周來對俄羅斯境內升高攻勢。俄方也以無人機和飛彈對烏克蘭城��反覆進行打擊。

在先前24小時遭遇數波攻擊後，烏克蘭的天空昨晚相對平靜，沒有通報重大空襲事件。根據烏方官員，俄羅斯無人機昨天白天攻擊基輔，造成一人死亡、4人受傷。

數起俄方遇襲事件發生於烏方準備吹響反攻號角之際，基輔希望將俄軍驅離自從去年2月全面入侵以來佔領的國土。

烏克蘭幾乎不曾公開承認對俄佔區進行攻擊。

© 2023 AFP