俄羅斯無人機與飛彈日夜連發 盼在烏軍反攻前削弱基輔防禦力

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社基輔30日電）基輔並非俄烏戰爭的前線熱點，但是俄羅斯最近幾乎每天都以飛彈和無人機襲擊，不但在凌晨，甚至連白天也是。

烏克蘭表示大致攔截了俄方攻勢，且僅有兩人因掉落的殘骸死亡，但這種打擊遠離戰爭熱點城市的戰術，引發人們質疑動機。

官員和分析家指出，這種戰術的廣泛目標是阻礙烏克蘭計畫中的反攻，耗盡其空防力量。

烏克蘭高級官員表示：「這是他們對烏克蘭準備反攻的反應。」

這位不願透露姓名的官員說：「他們試圖限制我方應變能力：耗盡防空飛彈並分散部隊。」這位官員同時強調，相較烏克蘭防空系統發射的飛彈，俄羅斯使用的「見證者」（Shahed）無人機成本較低。

烏克蘭已表示，正準備對俄羅斯軍隊展開大規模反擊。

烏克蘭軍事分析家科瓦連科（Oleksandr Kovalenko）表示，俄羅斯正尋求標定烏克蘭防空系統，讓這些防空系統無暇重新部署至其它地方展開新攻勢。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天推文表示，這些襲擊「旨在削弱烏克蘭的防空能力。」他請求「歐盟和北約夥伴增加生產供應防空系統和彈藥」。

自俄烏戰爭開打以來，烏克蘭防空系統成功率大幅上揚。烏克蘭國防部表示，今天凌晨已擊退基輔和周圍上空31架無人機中的29架。

本月稍早，俄羅斯表示以極音速「匕首」（Kinzhal）飛彈摧毀了基輔一個愛國者（Patriot）防空系統。

烏克蘭空軍發言人伊納特（Yuriy Ihnat）在電視評論中，將最近的空襲描述為俄羅斯心理作戰的一部分。

科瓦連科說，俄羅斯希望士氣低落的烏克蘭人能促使總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）與俄羅斯展開和談。

© 2023 AFP