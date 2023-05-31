控助長芬太尼泛濫 美宣布制裁中國、墨西哥17名個人與實體

（法新社華盛頓31日電） 美國今天制裁在中國和墨西哥的17個個人與實體，指控他們助長生產偽造、摻有芬太尼（fentanyl）的藥丸。美國總統拜登政府正試圖阻止這種致命藥物流入美國。

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美國財政部在聲明中表示，已對在中國的7個實體和6人，以及在墨西哥的1家企業和3人實施制裁。

財政部指責這些實體和個人涉及銷售壓錠機和其他設備，這些設備用於將偽造商標印在非法生產的藥丸上，而這些藥丸通常摻有芬太尼，並運往美國。

負責恐怖主義與金融情報業務的財政部次長尼爾森（Brian Nelson）在聲明中說：「財政部的制裁鎖定這條致命供應鏈的每個環節，這條供應鏈助長了全國各地芬太尼中毒和死亡事件不斷激增。」

「摻有芬太尼的假藥是這些死亡事件的主因之一，每年摧毀數以千計美國家庭。我們致力於行使所有公權力來打擊提供非法藥物生產條件的對象，以破壞這種致命的全球生產現象，並對抗這些藥物形成的威脅。」

根據美國疾病管制暨預防中心（CDC）本月稍早發布的報告，在美國，從2016年到2021年，涉及合成鴉片類藥物芬太尼的藥物過量死亡率增加了兩倍多。

芬太尼比海洛因強50倍、比嗎啡強100倍，且與其他非法藥物混合使用的情形愈來愈普遍，往往足以致命。

© 2023 AFP