歐盟對烏克蘭穀物出口設限 基輔指幫俄國分化歐洲

（法新社基輔31日綜合外電報導）基輔當局今天警告，部分歐盟鄰國對烏克蘭穀物出口設限，是在幫助俄羅斯總統蒲亭分化歐洲。匈牙利則表示，已要求歐盟展延烏克蘭穀物出口限制，至少到2023年底。

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包括波蘭在內的烏克蘭鄰國4月對基輔的農產品實施暫時性限制。

烏克蘭農業部在推特發文說：「繼續實施限制意味着把額外的武器交到蒲亭（Vladimir Putin）之手，對抗歐洲的團結。當前的限制必須取消。」

歐盟負責農業事務執行委員沃契修夫斯基（Janusz Wojciechowski）昨天呼籲部分歐盟國家，將對烏克蘭實施的穀物進口限制展延到至少10月底。目前這項穀物限制預計實施至6月5日為止。 俄羅斯去年全面入侵嚴重限制烏克蘭穀物經由黑海的傳統管道出口，烏克蘭因而改由借道鄰國的陸路管道出口。

歐盟成員國同意允許烏克蘭特定穀物進口，未設數量限制，無須經過海關和官方檢查。

不過，這造成部分歐盟國家的穀物價格重挫，引發農民抗議，促使對烏克蘭糧食出口施加一連串限制和禁令。

歐盟最後和東歐5國達成協議，允許他們限制烏克蘭穀物進口。這5國包括波蘭、匈牙利、斯洛伐克、保加利亞和羅馬尼亞。

© 2023 AFP