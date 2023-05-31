科索沃北部抗議持續 北約人員嚴陣以待

（法新社科索沃茲韋錢31日電） 科索沃北部局勢今天依然緊張，數百名塞爾維亞裔民眾再聚集於茲韋錢市政廳外。本周稍早他們曾跟北大西洋公約組織駐科索沃部隊（KFOR）維和人員起衝突，造成多人掛彩。

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北約駐科索沃部隊今天派員圍住茲韋錢（Zvecan）市政大樓，還出動金屬圍欄和鐵絲網來加強周邊維安。抗議者則展開一面200多公尺長的巨幅塞爾維亞國旗，從市政廳延伸到茲韋錢鎮中心，過程平和。

阿爾巴尼亞裔科索沃特警部隊的3輛車依然停放在大樓外。這些特別警察出現在塞裔人佔多數的北部地區，在當地引發爭議。

茲韋錢鎮29日爆發衝突，造成30名軍人和52名抗議者受傷。北約表示會增派700人前去強化有4000人的駐科索沃部隊，目前還不清楚這些軍人何時會抵達。

科索沃曾是塞爾維亞自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾20多年前起義，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並於2008年宣布獨立，而科索沃北部以塞裔為主，這些塞裔從未承認獨立宣言，且仍視塞國貝爾格勒（Belgrade）為他們的首都。

上月，科索沃北部塞裔拒絕參與當地選舉，結果阿爾巴尼亞裔候選人在4個以塞裔人口為主的自治市鎮當選首長，當時投票率僅有3.5%。

許多塞爾維亞裔要求科索沃警察部隊撤離當地，還要阿爾巴尼亞裔市長下台，因為他們不認為這些市長能代表他們。

© 2023 AFP