科索沃族群緊張衝突升溫 美首祭制裁北約發聲譴責

（法新社普里斯汀納/奧斯陸30日電） 科索沃局勢緊張，美國今天抨擊科索沃「以強制手段」讓阿爾巴尼亞裔候選人在北部地區擔任市鎮首長，並祭出制裁行動；北約同樣發聲譴責，不滿維和人員無端遭受攻擊。

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科索沃曾是塞爾維亞的自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾20多年前起義，並於2008年宣布獨立。

科索沃北部以塞爾維亞裔為主，今年4月舉行地方選舉時，在當地塞族決定杯葛之下，投票率僅3.5%，讓阿爾巴尼亞裔的鄉鎮市長候選人形同自動當選。

科索沃政府本月26日派出大批警力強行護送新市長上任，引發塞族更大反彈，29日發動示威並與警方爆發衝突，有30名協助處理衝突的北大西洋公約組織（NATO）維和部隊成員受傷。

美國駐科索沃大使霍夫尼爾（Jeffrey Hovenier）宣布，科索沃已被逐出以美國為首的歐洲軍事演習。

霍夫尼爾在科索沃首都普里斯汀納（Pristina）對媒體說：「對科索沃來說，這次演習已經結束。」

這是美國首次對科索沃實施制裁。由於科索沃2008年宣布脫離塞爾維亞獨立時獲得美國的支持，華府被廣泛視為是普里斯汀納當局最親密的國際盟友。

美駐科索沃大使甚至揚言將採取史無前例舉措：終止外交支持、停止遊說國際社會承認這個巴爾幹小國。

霍夫尼爾還說：「科索沃政府的舉措…在北部地區營造出這種危機氣氛。」

霍夫尼爾說：「我們已經非常直率地要求總理庫提（Albin Kurti）立即採取行動，以緩和北部地區的緊張局勢，而他尚未回應這些要求。」

在30名北約維和部隊成員於科索沃北部地區的警民衝突中受傷後，北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天出面譴責。

史托騰柏格在挪威首都奧斯陸（Oslo）說：「我們強烈譴責在科索沃北部地區對北約駐科索沃部隊（KFOR）的無端襲擊，導致30名維和人員受傷。這類攻擊令人無法接受，必須停止。」

他表示，「暴力削弱科索沃和整個地區」，並讓這個巴爾幹國家加入北約的希望「岌岌可危」。

史托騰柏格表示，科索沃和塞爾維亞雙方「都必須採取具體措施來緩和局勢，避免做出更多不負責任的行為，並參與歐盟促成的對話，這是實現持久和平的唯一途徑」。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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