美主導海上部隊保護波灣水道 阿聯停止參與

（法新社阿布達比31日電） 阿拉伯聯合大公國今天說，已停止參與由美國領導的聯合海上部隊，這支聯軍的任務是確保對全球石油貿易至關重要的緊張波斯灣水道安全。

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阿聯外交部的聲明說，阿聯2個月前「停止參與38國聯合海上部隊（Combined Maritime Forces）」。聲明沒有說明這樣做的原因。

國營阿拉伯聯合大公國通訊社（WAM）在聲明中說：「由於我們持續評估和所有夥伴的有效安全合作，阿聯在2個月前停止參與聯合海上部隊。」

總部位於巴林的聯合海上部隊在2001年成立，最初是12個國家之間的夥伴關係。這支部隊在關鍵但動蕩不安的波斯灣水域活動，最近幾個月來，有幾艘油輪在當地遭到扣押和襲擊。

聯合海上部隊的發言人說，儘管阿聯暫停參與，但它仍然是夥伴國。

聯合海上部隊指揮官霍金斯（Timothy Hawkins）告訴法新社：「聯合海上部隊仍然包括38個夥伴國家，阿聯是其中之一。」

伊朗在4月底和5月初的一周內扣押兩艘油輪，其中包括一艘在阿聯杜拜港（Dubai）和富查伊哈港（Fujairah）之間航行的空船。

伊朗還被指控在2022年11月以無人機攻擊一艘以色列油輪，這升高伊朗與美國的緊張關係。

© 2023 AFP