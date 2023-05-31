美國女子李德曾控拜登性侵 如今尋求取得俄羅斯公民身分

（法新社華盛頓30日電） 美國女子李德（Tara Reade），2020年大選期間曾指控總統拜登涉嫌性侵。她今天現身莫斯科，表示自己正在向俄羅斯總統蒲亭尋求取得俄羅斯公民身分。

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李德1993年曾在拜登國會辦公室短暫工作過，她表示，一名共和黨議員告訴她人身安全堪慮後，她希望自己能留在俄羅斯。

現年59歲的李德接受俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）以串流進行的採訪時說，她是以度假者身分前來俄羅斯。

她說：「當我在莫斯科下飛機時，是我這麼長一段時間以來第一次感到安全，被人傾聽且受到尊重。」

李德2020年初聲稱，1993年8月，時任聯邦參議員拜登在國會山莊走廊性侵當年29歲的她，因而成為媒體焦點。

她提出上述指控時，拜登正加足馬力，與爭取連任的前總統川普競逐白宮寶座；川普也面臨性虐和性侵指控。

拜登斷然駁斥這項說法，並表示「這不是真的。我明確地說，這事從來沒有，從來沒發生過」。

李德說她曾提出投訴，但無法查到相關紀錄。

不過，1996年的法庭文件紀錄顯示，李德前夫提到她在拜登辦公室工作期間曾投訴遭遇性騷擾。

目前尚不清楚李德的指控是否曾受到正式調查。

自稱地緣政治分析師的李德接受俄羅斯衛星通訊社採訪時說，她2020年公開指控拜登性侵後便不斷接獲威脅，有人威脅要讓她入獄，也有人威脅她的人身安全，還有人說她是俄羅斯特務。

李德告訴記者，她「一直熱愛俄羅斯」。

李德說：「我不認為俄羅斯是敵人，許多美國同胞也不那樣認為。」

她還說：「我想向俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）尋求取得俄羅斯公民身分」。

李德說，她「保證自己一定會成為好公民」，還說自己也想保留美國公民身分。

© 2023 AFP