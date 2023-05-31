艾爾段勝選讓人不安 土耳其藝術界恐現出走潮

（法新社柏林30日電） 36歲的土耳其藝術家艾羅（Bugra Erol）過去幾年往來柏林和伊斯坦堡工作，但土耳其人決定讓艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）連任之後，他決定把工作室永久遷到德國。

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艾羅告訴法新社：「過去10年，像我這樣的藝術家過得很苦，最近這次選舉的結果是雪上加霜。」

艾羅說：「我覺得我的一生都在奮鬥中度過。」他 2017年首次來到柏林尋求更多的藝術自由。

旅居德國的土耳其藝術家和知識分子擔心，艾爾段勝選後，整個世代的創意青年才俊將紛紛出走。

艾爾段28日歷史性勝選，準備進入執政第3個10年。土耳其正面臨1990年代以來最嚴重的經濟危機，通貨膨脹率超過40%。

2016年發生政變未遂後，艾爾段打壓異議人士，數以千計反對派和活躍人士被判入獄，讓人猶如驚弓之鳥。

旅居柏林的表演藝術家兼學者伊瑞卡福（Isil Egrikavuk）認為，許多同行會選擇離開土耳其。

她說，2013年伊斯坦堡哲吉公園（Gezi Park）抗議事件後，「愈來愈多人離開」，「過去幾年人數不減反增」。

德國約有300萬土耳其人或土耳其後裔，是土國海外最大僑居地。

© 2023 AFP