菲頻傳新聞工作者遇害 廣播員自家門口遭槍殺

（法新社馬尼拉30日電） 菲律賓警方表示，一名電台廣播員今天在中部自家家門外遭到槍殺，這是長串記者遇害名單中的最新一起。

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警方告訴法新社，現年50歲的邦度欽（ Cresenciano Bunduquin）在東明多羅省（Oriental Mindoro）卡拉潘市（Calapan City）遭多名騎摩托車的槍手殺害。

槍案發生在破曉之前，其中一名槍手逃離現場時，被邦度欽的兒子開車撞死。

警方表示：「其餘嫌疑人逃跑，緝捕行動仍在進行當中。」

對記者來說，菲律賓是世上最危險的地方之一，且兇手往往逍遙法外。

邦度欽生前在101.7 DWXR電台和臉書上主持節目，常針砭地方事務，抨擊影響東明多羅省的漏油事件、非法賭博和政治。

電台台長何瓦金（Jester Joaquin）告訴法新社：「他跟我說他受到威脅，但沒有講得很清楚。」

「他說想轉行，所以才弄個養雞場，因為他想隱姓埋名。」

邦度欽是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr）去年6月擔任總統以來，第3名遇害的新聞工作者。

不到一年前，電台名嘴馬巴薩（Percival Mabasa）在馬尼拉開車上班途中遭槍殺。

© 2023 AFP