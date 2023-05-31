蘇丹內戰 首都居民烽火下冒險尋找飲用水

（法新社喀土穆31日電） 蘇丹內戰衝突導致首都喀土穆數十萬居民沒有自來水可用，部分居民被迫冒着生命危險在短暫的停火期間尋找飲用水。

廣告 繼續瀏覽後續

蘇丹內戰兩派人馬將近6周的巷戰後，在氣溫高達攝氏40度的情況下，首都喀土穆（Khartoum）北部郊區的許多居民亟需飲用水。

今年4月15日，蘇丹政府軍與準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）爆發戰鬥，北喀土穆多個地區自來水供水站受損。

自此之後，約30萬居民再也沒見過水龍頭流出一滴水。有些人重新鑿井，或用盆罐從尼羅河中取水。

當地居民穆罕默德（Adel Mohammed）向法新社表示，「戰爭開始時，我們從工業區工廠的水井取水，但一周後，準軍事組織奪取了水源。」

隨着衝突擴大，住宅區和醫院也出現戰鬥，穆罕默德不得不等待多日後，才冒險出門取水。

現在，穆罕默德和鄰居等待衝突暫歇後，將各式各樣的鍋、盆和水罐等容器帶到郊區的尼羅河畔取水，然後裝滿貨車載運回來，再分給留在附近的家庭每人幾公升。

但還是有很多人選擇離開。胡笙（Rashed Hussein）和家人逃往喀土穆以南約200公里的邁達尼（Madani），他表示：「迫使我拋棄家園的原因是缺水，而不是轟炸和戰鬥。」

蘇丹內戰導致一百多萬人流離失所，胡笙是其中之一。他說他不能忍受看着孩子沒有乾淨的水可以飲用或洗澡。

甚至在戰前，根據聯合國兒童基金會（UNICEF）資訊，蘇丹有1730萬人無法取得安全飲水。該機構表示，水媒疾病和衛生條件差是5歲以下兒童死亡的主因。

當地非正式社區組織建立了野戰醫院和食品分發站，並分配供水。一名因擔心政府軍或反抗軍報復而要求匿名的成員說：「戰爭開始以來，我們一直在為居民提供水。」

他表示，在一次取水的過程中「我們的朋友雅新（Yassine）被子彈打死」，「我們被迫在無法清洗遺體的情況下將他埋葬」。

© 2023 AFP