首爾錯發緊急疏散警報引發恐慌 市長挨轟

（法新社首爾31日電） 北韓今天發射載有衛星的火箭，導致南韓首都首爾市錯發緊急疏散警報，除了造成廣泛的恐慌和網路大當機外，並引發民眾擔憂無法信任政府處理真正的危機。

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疏散警報在當地時間上午6時41分發送到首爾所有市民手機，內容是「市民們，請準備撤離，讓兒童和老人優先撤離」。

疏散警報沒有具體說明為什麼要撤離，也沒有解釋應撤往哪裡。首爾長期以來一直擁有地下防空洞網絡，但在人們的記憶中，這些防空洞並未用於緊急情況。

韓國最大的入口網站Naver告訴法新社，由於警報引發的流量過大，其網路癱瘓約5分鐘。

在大約20分鐘的混亂後，政府收回警報。

第2個警報說：「我們通知您，在6時41分發送的警報有誤。」

撤回警報引發憤怒和沮喪，包括在社群媒體上民眾要求首爾市長吳世勳下台。

一名37歲的父親告訴法新社：「我非常驚慌；我按照指示帶着我的兩個年幼孩子去地下室的停車場。」

他說，但第2則更正警報讓他「無言以對和憤怒」。

「現在沒有人會相信真正的警報，就像男孩謊稱狼來了的寓言一樣。」

這項警報是在北韓發射一枚載有軍用間諜衛星的火箭後所發出，這枚火箭後來墜入海中。

韓國軍方後來證實，火箭飛越的是朝鮮半島以西的水域，而不是首爾市區。

但首爾當局為發送警報辯護。

吳世勳在記者會上說，由於北韓向南發射火箭，市政府「判斷有必要立即採取行動」。

「這一則緊急警報可能反應過度，但…安全問題不容妥協。」

吳世勳說，首爾將進一步完善警報系統，避免公眾陷入混亂，並且發布適當的指引。

© 2023 AFP