退休紐約警察涉中國獵狐行動 美國開庭審理

（法新社紐約31日電） 退休美國紐約警官麥馬洪和兩名中國男子因涉及「獵狐行動」，協助中國政府騷擾、恐嚇和脅迫海外異議人士和其他人，試圖將他們強行遣返，此案件今天首次在美國展開聯邦審判。

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按照中國官方的說法，被強制或脅迫遣返的目標人士是因涉嫌貪腐，而被中國司法系統通緝的中國公民，不過美國指責這項行動是針對異議人士和反對中國國家主席習近平的人士。

在布魯克林受審的3名被告被控脅迫美國居民返回中國，這些美國居民因涉犯罪遭中國通緝。

3名被告分別是退休紐約警察麥馬洪（Michael McMahon），他目前是名私家偵探，另2人是來自紐約市皇後區的朱勇（Yong Zhu，音譯），以及來自布魯克林的鄭聰穎（Zheng Congying，音譯），他們在2020年遭起訴。

3名被告遭控非法擔任中國代理人和進行跨州跟蹤等4項罪名，若遭判有罪，最高將面臨10年有期徒刑。

美國政府近年來對居住在美國的中國人士遭跟監和騷擾進行調查，迄今已起訴數名中國公民。

北京為這項行動辯護，稱這是反貪腐運動的一部份，並表示中國執法機構在國外均遵循國際法。

審判估計持續2到3周，今天以開庭辯論開始。

美國司法部指稱，麥馬洪受雇對被害人進行調查和跟監。

總部設於西班牙的維權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）去年1月引述政府數據報告，自2014年以來，估計全球有近1萬名中國公民遭強行遣返。

根據「保護衛士」報告，透過「獵狐行動」和「天網行動」這兩項計畫，這些目標人士在壓力下違背己願返回中國，這些非司法手段包括綁架、騷擾和脅迫等。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）

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