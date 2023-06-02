搜尋失蹤7人 墨西哥警方山溝意外發現45袋屍塊

（法新社墨西哥市1日電） 墨西哥地方當局今天表示，警方在搜尋上周通報失蹤的7名年輕人時，於西部哈里斯科州（Jalisco）一處山溝中，發現至少45包裝有人類遺骸的袋子。

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州檢察官辦公室聲明指出：「已經挖出45包裝有人類遺骸的袋子，有男有女。」

當局原在搜尋5月20日起陸續被通報失蹤的5男2女，他們年齡都在30歲左右，後來30日於大型工業中心瓜達拉哈拉（Guadalajara）郊外薩波潘市（Zapopan）一處40公尺深的山溝底發現這些屍塊。

這5人分別於不同日期被通報失蹤，但調查人員發現，他們都是在同一家電話服務中心工作，而這家服務中心與遺骸發現地點位於同一區域。

法醫專家尚未查明受害人數及其身分。

初步調查顯示，此一電話服務中心可能涉及非法活動。當地媒體報導，當局發現大麻、一塊布和染有明顯血跡的抹布，以及可能涉及商業交易的文件。

近年來，在哈里斯科州的不同地區，時而發現裝有人類遺骸屍袋或亂葬崗。

根據當地媒體，單是今年頭兩個月，在瓜達拉哈拉地區就發現了5座亂葬崗，埋有33具遺體。

「哈里斯科新世代」（Jalisco New Generation）為墨西哥勢力龐大的犯罪集團，在哈里斯科州活動，並捲入與其他販毒集團的糾紛中。

根據官方數據，自2006年12月墨西哥發起有爭議的軍事反毒掃蕩行動以來，已經通報超過34萬起謀殺案及約10萬件失蹤案，其中大部分歸因於犯罪組織。 （譯者：紀錦玲）

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