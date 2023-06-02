美國5月新增就業人口意外強勁 但薪資成長放緩

（法新社華盛頓2日電） 美國勞工部今天公布，5月新增33萬9000名就業人口，較4月更多且遠高於分析師預期；但失業率也上升，薪資漲幅則微降，使得美國聯邦準備理事會（Fed）本月仍有機會暫停升息。

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5月美國新增就業人口遠高於4月修正後的29萬4000人，失業率則由史上最低點3.4%反彈回3.7%。

美國5月就業報告還顯示，平均時薪僅成長0.3%，增幅略低於4月的0.4%。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi）表示：「數據展現美國就業持續以快速步伐成長，但薪資上漲壓力並未不斷增加。」

儘管聯準會為了降低美國經濟熱度、打擊通貨膨脹，自從去年初以來已經10度調高利率；但美國就業市場依舊維持意外強度。最新數據可能使央行官員思考是否暫停升息時別具挑戰。

法魯奇指出，美國5月新增就業人口雖然遠遠超越分析師預估，但薪資數據仍可能讓聯準會有空間維持貨幣政策不變。

美國央行決策官員將在本月中旬召開會議。一些高階官員本周已釋出訊息，表示這次可能支持暫停升息一次。

他們的關鍵主張，是聯準會官員在決定是否有必要採取更多行動時，應把注意力放在至今升息擴散到美國經濟的延遲效應。

決策官員格外擔憂的部分，是美國勞工需求旺盛若搭配薪資不斷成長，可能使得通膨熱度不墜；但若薪資成長並未攀升，可能緩和央行升息壓力。

© 2023 AFP