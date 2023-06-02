西方施壓盼解科索沃緊張 德法籲當地重新選舉

（法新社科索沃茲韋錢1日電） 塞爾維亞裔民眾今天再度於近期衝突熱點的科索沃北部城鎮茲韋錢聚集，當地塞族人本周稍早曾和北約維和部隊衝突。科索沃與塞爾維亞面臨要雙方降溫緊張的國際壓力日增。

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法新社報導，法國總統馬克宏、德國總理蕭茲（Olaf Scholz）、科索沃總統奧斯曼尼（Vjosa Osmani）及塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）4人於摩爾多瓦舉行的歐洲政治共同體（European Political Community）峰會舉行場邊會談，盼阻當地情勢惡化。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）也敦促科索沃和塞爾維亞致力緩和緊張，警告他們正危及歐洲整合的願景。

馬克宏和蕭茲表示他們已敦促科索沃當局允許在4個有爭議的北部城鎮重新選舉。

奧斯曼尼表示，如果塞爾維亞當局不再鼓動科索沃北部塞族人抵制選舉，按科索沃法律確實可在4城鎮重新辦選舉。

今天在茲韋錢鎮仍有數十名抗議人士在市政廳外集會，不過人數已較前幾天明顯減少，他們被鐵絲網阻於市政廳外，周圍全是全副防暴裝備的北約維和部隊。

科索沃曾是塞爾維亞自治省，境內阿爾巴尼亞裔在逾20多年前舉事，對抗塞爾維亞的壓迫統治，並於2008年宣布獨立，而科索沃北部以塞裔為主，這些塞裔從未承認獨立宣言，且仍視塞國貝爾格勒（Belgrade）為他們的首都。

上月，科索沃北部塞裔拒絕參與當地選舉，結果阿爾巴尼亞裔候選人在4個以塞裔人口為主的自治市鎮當選首長，當時投票率僅有3.5%。（譯者：紀錦玲）

© 2023 AFP