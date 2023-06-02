遭控逃稅 越南環保人士黃氏明紅被拘押

（法新社河內2日電） 越南環保人士黃氏明紅（Hoang Thi Minh Hong，音譯）的丈夫今天表示，越南當局以涉嫌逃稅為由，已拘押黃氏明紅。這是最新一位面臨此類指控的越南環保人士。

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黃氏明紅是目前已遭解散的非政府組織CHANGE創辦人，她在5月31日於胡志明市遭拘押。CHANGE設立宗旨為解決越南一些最急迫的環境問題。

黃氏明紅的丈夫黃榮南（Hoang Vinh Nam，音譯）告訴法新社：「我可以確定黃氏明紅因遭控逃稅，自5月31日起被臨時拘押。」

黃氏明紅於2013年創立CHANGE，聚焦於動員越南人，尤其是年輕人，採取行動應對急迫的環境問題，包括氣候變遷、非法野生動物交易和污染。

現年50歲的黃氏明紅在環保方面成就受到廣泛認可，她於2018年加入紐約哥倫比亞大學的歐巴馬基金會學者計畫（Obama Foundation Scholars Program），並被財經媒體「富比世」（Forbes）評選為2019年最具影響力的50位越南女性之一。

黃氏明紅去年底被迫關閉CHANGE，因為越南威權政府以逃稅罪判處4名環保人士徒刑，包括阮氏卿（Nguy Thi Khanh）、梅奮利（Mai Phan Loi，音譯）、白興養（Bach Hung Duong，音譯）和鄧廷白（Dang Dinh Bach，音譯）。

人權觀察（Human Rights Watch）亞洲區副主任羅伯森（Phil Robertson）說：「越南選擇性使用模糊且有缺陷的稅法，出於政治動機起訴環保人士和氣候變遷活動人士，這是一個極其令人不安的新發展。」

阮氏卿是全球公認的氣候和能源活動家，於2018年獲得 被譽為「綠色諾貝爾獎」的高德曼環境獎（Goldman Environmental Prize）。她在服刑近1年後於上個月獲釋。

© 2023 AFP