香格里拉對話新加坡登場 聚焦美中關係台海局勢

（法新社新加坡2日電） 「香格里拉對話」亞洲安全會議今天在新加坡登場，美國、中國、澳洲、日本、英國、韓國及烏克蘭等多國防長將出席；預計美中關係、台海緊張局勢及俄烏戰爭等議題將成焦點。

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第20屆「香格里拉對話」（Shangri-La Dialogue）今天至4日在新加坡香格里拉飯店舉行，今年有來自41國的人士與會，包括部長級代表、資深國防官員及學者出席；新加坡國防部長黃永宏除了參與其中一個場次，還將於3日及4日主持部長圓桌對談。

據主辦單位英國智庫「國際戰略研究所」（IISS）發布議程，澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今晚將發表主題演講；美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）接着於3日早上針對美國在印太地區的領導力發表演講。

中國國防部長李尚福預計4日早上針對「中國的新安全倡議」發表演講。

時值美中競爭加劇，再加上中國拒絕美國先前提出李尚福與奧斯汀在「香格里拉對話」場邊舉行雙邊會的提議，美、中防長演講內容及兩人在會議期間的互動格外引發關注。

自今年1月底中國偵察氣球事件以來，美國一直尋求改善兩國軍事關係，目前美中在亞太地區都有軍事部署，且兩國在台灣議題上的緊張關係也日益加劇。

© 2023 AFP