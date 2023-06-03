六四34周年前夕 4人因煽動、擾亂秩序遭港警逮捕

（法新社香港3日電） 在六四天安門事件34周年前夕，香港警察以「煽動行為」和「擾亂秩序」為由，在香港鬧區街頭逮捕了4人。

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法新社報導，在中國，1989年北京的血腥鎮壓行動一直是個高度敏感話題。數十年來，香港都是中國唯一舉行大規模天安門事件紀念活動的城市，但隨着2020年香港國安法實施，一年一度的守夜活動已被禁止。

今天在繁忙的銅鑼灣商業區附近，法新社記者目睹警察將幾名行為藝術家──其中幾人似乎根本沒做什麼特別的事──推上警車。

晚間警方宣布，他們已逮捕4人，罪名是「在公共場所破壞秩序」，以及進行「具煽動意圖的行為」。

警方在官方臉書（Facebook）頁面上表示，另有4人涉嫌「破壞和平」，因此遭到拘留，「以協助調查」。 警方並未透露被拘留者的身分。

稍早，香港藝術家三木（陳式森）在銅鑼灣的街道上反覆高呼「不忘六四！」、「香港人，唔好驚（不要怕）。」警方將他推上警車前，一名警員向他大喊：「停止做出煽惑的行為」。

據報導，知名行為藝術家陳美彤也被警方帶走。法新社記者目睹，陳美彤在遭警察攔下搜查前，在熙來攘往的鬧區徘徊。

© 2023 AFP