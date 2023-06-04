塞爾維亞首都示威擴大 演成全面反政府活動

（法新社貝爾格勒3日電） 塞爾維亞在接連發生兩起槍擊案造成18人死亡後，今天數以萬計民眾再次走上首都貝爾格勒（Belgrade）街頭怒嗆政府。

廣告 繼續瀏覽後續

整整1個月前，塞爾維亞發生該國史上第一起的校園攻擊案，13歲嫌疑人擊斃的10人當中有9人為小學學童。隔天又發生一名21歲男子在貝爾格勒郊區開槍襲擊的事件，造成8人喪生。

今天的集會為這1個月來的第5場抗議活動。

法新社報導，「塞爾維亞反暴力」抗議活動為20多年來最大的示威集會，當年的大規模抗議活動最終導致強人米洛塞維奇（Slobodan Milosevic）下台。

示威民眾對執政黨所積壓的怒火爆發出來，指稱是政府及其掌控的媒體煽動了暴力文化。

33歲民眾波波維奇（Bojana Popovic）在集會時告訴法新社說：「我在這裡抗議是為了我們所有人，特別是為了我的孩子。」

本周的抗議活動由多個親歐反對黨所籌畫，原排定昨天舉行，但在極右翼團體宣布他們也會出席活動後，這場活動為求謹慎延至今天登場。

針對一些宣傳暴力內容的電視頻道，示威人士要求政府撤銷其廣播執照；而一些針對異議人士挑起緊張的親政府報紙，示威人士也要求禁止。此外，他們也要求內政部長和情報部門首長辭職。

示威集會起初很平靜，但在總統及其盟友強烈反駁示威訴求，並嘲笑集會活動、辱罵走上街頭的民眾之後，和平集會演變成全面的反政府抗議活動。

批評人士多年來一直指控塞爾維亞總統武契奇（Aleksandar Vucic）愈來愈仰賴專制手段，讓反對派陣腳混亂，並讓媒體和國家機構都在他的掌控之中。

武契奇將抗議活動斥為「政治」噱頭。他並散布陰謀論，直指有外國勢力介入相關集會的策畫。

反對派曾提出一部分要求，希望在新選舉之前設立過渡政府；而53歲的武契奇否決了這項要求，並稱「只要我還活着」，這就不會發生。 （譯者：紀錦玲)

© 2023 AFP