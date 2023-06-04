黎巴嫩駐法大使遭控性侵

（法新社貝魯特3日電） 黎巴嫩外交部今天表示，有報導稱貝魯特駐法國大使艾德旺（Rami Adwan）被控性侵與和蓄意暴力後，黎巴嫩外交部將派遣調查小組前往巴黎。

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熟悉調查的消息人士告訴法新社，兩名前大使館僱員提出申訴後，法國對艾德旺展開調查，證實了稍早的媒體報導。

法國政府敦促黎巴嫩當局取消艾德旺的外交豁免，讓他接受審判。

黎巴嫩外交部在聲明中說，已決定「緊急派遣由外交部秘書長率領的調查委員會…前往巴黎大使館詢問這位大使，並聽取大使館工作人員的陳述」。

聲明補充說，調查委員會將與法國當局會面「釐清媒體報導內容，以及未透過外交管道傳達給黎巴嫩外交部的內容」。

接近調查的消息人士證實法國新聞調查媒體Mediapart的報導說，一名31歲的前僱員於2022年6月提出申訴，稱她2020年5月在大使的私人寓所遭到性侵。

根據訴狀，她與大使有關係，大使每天對她身心暴力和羞辱。

另一名申訴人為28歲女性，去年2月控訴說，她拒絕性關係後遭到身體攻擊。

法國外交部昨晚告訴法新社：「鑒於上述事實的嚴重性，我們認為黎巴嫩當局有必要取消黎巴嫩駐巴黎大使的豁免權，以利法國司法當局的工作。」

艾德旺委任律師表示，他的當事人對所有形式的侵略指控提出異議，包括口頭、道德和性方面的指控。

© 2023 AFP