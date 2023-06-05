雖涉貪腐 巴拿馬前總統贏得黨內初選將角逐大位

（法新社巴拿馬市4日電） 巴拿馬前總統馬丁內利（Ricardo Martinelli ）今天贏得黨內初選，有權在明年大選中尋求另一總統任期，雖然他已因洗錢罪名遭起訴，檢察官對他求處12年有期徒刑。。

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馬丁內利於2009年至2014年擔任總統，被控在2010年使用非法所得的國家資金，購買「巴拿馬美洲出版公司」（Editora Panama America）的多數股權。

上周，檢察官對他和其他12名被告求處12年有期徒刑。

儘管如此，馬丁內利今天還是贏得所屬政黨「達成目標」（Achieving Goals）的黨內初選，這是他在2021年創立的政黨。

選舉委員會表示，馬丁內利獲得了96%選票，不過投票率僅25%。

巴拿馬總統大選訂於明年5月舉行。

檢方表示，馬丁內利等人在他總統任內，利用一連串空殼公司，從國家基礎設施合約中非法取得近4400萬美元的回扣。

據稱，馬丁內利隨後使用這筆錢的一部分，購買了「巴拿馬美洲出版公司」的控股權，而此一媒體公司旗下報紙的社論取向，有助於這位前總統的利益。

馬丁內利是巴拿馬連鎖超商巨頭，他否認收取任何不法所得，並宣稱自己是政治陰謀的受害者，陰謀者意在阻止他參加總統大選。

馬丁內利在卸任總統職位後，因涉及多起貪腐醜聞而被調查。他被控從事刺探活動和挪用公款，但2021年第2次獲判無罪。 （譯者：紀錦玲/核稿：陳政一）

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