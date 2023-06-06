佛州長包機送移民到沙加緬度 加州揚言采法律行動

（法新社洛杉磯5日電） 第2批私人飛機載運的移民抵達美國加州首府沙加緬度之際，州長紐松（Gavin Newsom）今天顯然對佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）放話，揚言提出綁架指控。

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紐松杠上迪尚特之前，在共和黨內快速竄起、可能參選2024總統大選的迪尚特，為了抗議拜登總統的移民政策，持續奉行把移民送往民主黨控制州的政策。

去年9月，迪尚特安排並付錢讓近50名移民從德州飛往麻州富人度假島嶼瑪莎葡萄園島（Martha's Vineyard）。

佛州官員尚未對最近兩趟飛往沙加緬度的航班發表意見，但加州官員表示，這些移民攜帶據稱來自佛州政府的文件。

紐松今天在推特發文說：「＠迪尚特你這小心眼又可悲的人。」

他說，「這可不是瑪莎葡萄園島。綁架指控？」並附上加州綁架罪法條的截圖。

第1批逾12名來自哥倫比亞和委內瑞拉的移民，2日飛抵沙加緬度。

他們穿越美國邊界進入德州，之後被送到新墨西哥州搭上飛機。

加州檢察總長邦塔（Rob Bonta）表示，他的辦公室正在評估，是否針對載運或安排運送這些弱勢移民者提出刑事或民事訴訟。

「州批準的綁架並非公共政策選擇，這樣是不道德，令人作嘔。」

「紐約時報」報導，主要來自委內瑞拉的第2批約20名移民，今天飛抵沙加緬度。

23歲的羅德里格斯（Wilkendri Rodriguez）告訴紐時，他在德州艾爾帕索（El Paso）時，有4個人問他願不願意去加州。

「我不知道他們出於什麼動機安排這些行程，也不知道有沒有政治因素、是不是和政府有關，他們什麼都沒告訴我們。」

© 2023 AFP