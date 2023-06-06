烏克蘭南部水壩遭炸毀 水淹第聶伯河沿岸8區

（法新社基輔6日電） 烏克蘭南部一座俄軍控制的大型水壩今天遭到破壞，俄烏互控對方炸毀水壩。據烏國官員表示，水壩受損後已有數個村莊「完全或部分被淹沒」，當局已展開疏散作業。

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赫松（Kherson）軍事當局首長普羅克丁（Oleksandr Prokudin）在社群媒體上表示，「赫松地區右岸的危急地帶約有1萬6000人」，並稱第聶伯河（Dnipro River）沿岸已有8個地區泛濫成災。

正當各界引頸期盼烏克蘭發動等待已久的反攻行動之際，莫斯科扶植的地方當局指出，水壩遭到「多次攻擊」而部分損毀。

烏克蘭則反控俄軍炸毀這座位於新卡科夫卡市（Novaya Kakhovka）的水力發電站。

烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhaylo Podolyak）說：「恐怖分子的目標很明顯─就是為武裝部隊的進攻行動製造阻礙。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）的幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）說，澤倫斯基為此召開國家安全會議，討論俄羅斯犯下的「戰爭罪」。

新卡科夫卡水壩供應克里米亞半島（Crimean Peninsula）水源，在俄國全面入侵烏克蘭之初就被俄軍佔領，而克里米亞半島早在2014年就被莫斯科當局吞併。

澤倫斯基稍早才稱讚烏軍在滿目瘡痍的烏東城市巴赫姆特（Bakhmut）附近有所斬獲，隨後就傳出水壩受損的消息，俄國則表示已擊退烏軍的大規模攻擊。

澤倫斯基在社群媒體發布的影片中說表示：「做得好，勇士們！我們看到俄羅斯對我們在那裡採取的每一步、拿下的每一個陣地，都做出如此歇斯底里的反應。敵軍知道烏克蘭將取得勝利。」

這座被炸毀的水壩位於第聶伯河上，於1956年完工，約30公尺高、長度約3.2公里，蓄水量相當於美國猶他州（Utah）的大鹽湖（Great Salt Lake），也是新卡科夫卡水力發電廠的一部分。

這座水庫不單供應克里米亞半島的用水，也供應札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的冷卻用水，該核電廠同樣遭俄國控制。

烏克蘭國家核電公司（Energoatom）今天表示，新卡科夫卡水壩損毀對札波羅熱核電廠構成威脅，但核電廠的情形已獲控制。

烏克蘭國家核電公司指出，俄羅斯侵略者們炸毀了水壩，並稱新卡科夫卡水庫的水位正迅速下降，對札波羅熱核電廠構成「額外威脅」。俄烏雙方都指控是對方炮擊了水庫。

聯合國核子監督機構「國際原子能總署」（IAEA）在推特（Twitter）上表示，它正密切監控相關情況，但「（札波羅熱）核電廠並沒有立即的核安全風險」。

澤倫斯基在Telegram上寫道：「新卡科夫卡水力發電站水壩的損毀，向全世界證明，他們（俄軍）必須被逐出烏克蘭國土的每個角落。」

目前還不清楚這場洪水對烏克蘭計畫已久的反攻行動會造成什麼影響，這場反攻行動預計將對抗駐守在烏克蘭南部及東部的俄軍。

© 2023 AFP