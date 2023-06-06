烏克蘭國際法院上控俄羅斯行恐怖主義

（法新社海牙6日電） 烏克蘭今天在聯合國最高法院「國際法院」稱俄羅斯是「恐怖主義國家」，並指控莫斯科今天將烏南一座水壩炸毀，是其多年來試圖消滅較小鄰國烏克蘭的行動之一。

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烏俄兩國對簿公堂，源自基輔向聯合國「國際法院」（International Court of Justice，ICJ）提出告訴，指控莫斯科自2014年起不斷支持烏東的反叛勢力。

根據基輔的說法，俄羅斯去年2月對烏克蘭發動全面侵略，是莫斯科支持烏東分離主義分子之下「不幸但合乎邏輯的結果」，這也顯示出不應放任侵略者違反國際法。

烏克蘭的委任律師柯尼夫契（Anton Korynevych）在法庭上表示：「就在今天，俄羅斯炸開位在新卡科夫卡（Nova Kakhovka）的一座重要水壩，造成大量民眾撤離及嚴重生態破壞，並威脅到札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠的安全。」

他說：「俄羅斯的行動，是一個恐怖主義國家和一名侵略者的行為。」

但柯尼夫契指出，「這樣的行為並非突如其來，而是我方早在2017年向國際法院所提出情況的不幸但合乎邏輯結果」。當時是烏克蘭最早提出本案告訴。

烏克蘭控告俄羅斯違反聯合國公約，涉及資助恐怖主義及種族歧視，並要求俄國賠償2014年以來烏東親俄叛軍攻擊造成的損害。

從2014年到去年俄烏戰爭爆發的8年間，烏東衝突一共奪走約1萬3000條人命，包括2014年一架馬來西亞航空（Malaysia Airlines）MH17班機飛越烏克蘭時遭到擊落，造成298人死亡。

烏克蘭也已向聯合國國際法院提出有關俄羅斯去年發動全面侵略的另一起訴訟，理由是莫斯科計畫實行種族滅絕。國際法院已判決俄國應停止侵略。

不過，柯尼夫契表示：「俄羅斯藐視國際法，不是從2022年才開始，而是早在2014年起就非法佔領克里米亞（Crimea），及之後不斷推動文化抹殺，鎖定烏克蘭族和克里米亞韃靼人。」

「在頓巴斯（Donbas）、在哈爾科夫（Kharkiv）…我們都遭受到俄羅斯支持的各種威嚇和恐怖行動。」

柯尼夫契說：「本案帶來的教訓很清楚：過去情況只是序曲。如果世界不起身對抗國際法遭到嚴重違反，違法者就會更膽大妄為。」

今天是安排烏克蘭的委任律師向聯合國國際法院的法官提出訴訟陳述，並排定俄羅斯8日提出答辯；接着烏克蘭將在12日就俄方說法提出答辯，俄國則在14日再做出回應。

© 2023 AFP