烏克蘭官方數據1萬平民戰爭遇害 實際人數恐高得多

（法新社烏克蘭烏曼6日電） 烏克蘭官方數據顯示，自俄羅斯去年發動入侵以來，烏國至少有1萬368名平民遇害、1萬4404人受傷。但聯合國及烏克蘭官員相信，烏國實際傷亡人數可能「遠遠高出許多」。

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俄羅斯飛彈攻擊幾乎奪走烏克蘭63歲男子芮梅（Oleksandr Remez）的一切，他失去了妻子納塔莉亞（Natalia）及他們在烏國中部城市烏曼（Uman）的住家。

事發後數周，芮梅站在他於烏曼的公寓大樓殘骸前，空氣中依然瀰漫著刺鼻煙味。他表達了一個簡單訴求━每一個戰爭受害者都須計入傷亡名單中。

芮梅流着眼淚說道：「我們需要的不只是數字，還包括名字，因為沒有人應該被遺忘。」

烏克蘭官方統計數據顯示，自俄羅斯去年發動入侵以來，烏國至少有1萬368名平民遇害，以及1萬4404人受傷。

烏克蘭總統辦公室主任的高級顧問加夫雷許（Oleg Gavrysh）指出：「這些只是我們知道的人們而已。」

他還表示：「我們預計，最有可能的情況是，傷亡總數將是目前的5倍。也就是說，總數可能達到5萬。」

烏克蘭的不完整數據符合聯合國（UN）最近期的平民傷亡統計。根據聯合國數據，截至4月底，烏國共有8709人遇害、1萬4666人受傷。

聯合國也相信，實際傷亡人數可能「遠遠高出許多」。

傷亡人數出現落差的關鍵，是因為缺乏俄羅斯佔領地資訊，例如烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol），據信當地已有數萬平民喪生。

專家擔心，即便烏克蘭能收復這座城市，殺害平民的行兇者可能已隱藏證據。

© 2023 AFP