FBI頭號雙面間諜獄中身亡 賣國原因只為錢

（法新社華盛頓5日電） 過去曾暗中將美國機密泄漏給俄羅斯的聯邦調查局（FBI）雙面間諜漢森（Robert Hanssen）今天在獄中過世，據信他背叛國家的動機是出於錢財，而非意識形態。

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根據獄方聲明，79歲的漢森今天早上在科羅拉多州一處戒備森嚴的監獄裡被人發現不省人事，後來宣告死亡。

FBI稱漢森是「FBI史上最具破壞性的間諜」。

漢森最早曾在芝加哥擔任警察，1976年加入FBI，9年後在紐約辦公室反情報單位任職，當時，紐約辦公室的幹員投注大量時間追查，並試圖籠絡在聯合國的蘇聯官員。

但漢森反而以「拉蒙．賈西亞」（Ramon Garcia）的化名，在短時間內向俄方提供服務，連他的間諜運作者都不知道他的真實身分。

漢森落網時，被外界認為是歷來向外國政府泄漏美國機密的內賊中最具破壞性的一位，總計有數以千計份美國機密文件被轉交給蘇聯和俄羅斯人。

漢森因為背叛行徑獲得約140萬美元的現金和鑽石。據信漢森的動機是出於金錢和陰謀，而非意識形態。

雖然FBI和美國中央情報局（CIA）多年來都知道內部有一名消息靈通的線人，但漢森長期以來都不是頭號嫌疑人。

美國調查人員最終從一名俄羅斯叛逃者中取得少量線索，才把更多焦點轉向漢森。

漢森2002年5月對15項間諜指控認罪，以換取不被求處死刑的起訴協議。

© 2023 AFP