中國高考登場 「習語錄」成作文考題

（法新社北京7日電） 中國高考今天登場，其中一份作文試題引述了「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明」、「一花獨放不是春」等兩段中國國家主席習近平的談話，要求考生寫下想法。「習語錄」入題引發討論。

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中國高考（大學入學考試）今天登場。據中國教育部統計，共有1291萬名考生同赴考場，再創歷史新高。

今年全國高考語文作文共有7套試卷，其中由教育部考試中心命題的試卷4套，北京、天津、上海則自行命題，因此共有7個不同作文考題。

據報導，由教育部命題的全國乙卷，作文試題以「吹滅別人的燈，並不會讓自己更加光明；阻擋別人的路，也不會讓自己行得更遠」、「一花獨放不是春，百花齊放春滿園。如果世界上只有一種花朵，就算這種花朵再美，那也是單調的」為提要，要求考生以此寫一篇文章，體現自身的思考。

題目中更強調，這兩句話是「習近平總書記的講話，以生動形象的語言說出了普遍的道理」。

據公開資訊，第一段文字出自於今年3月，習近平在北京出席中國共產黨與世界政黨高層對話會時發表的談話內容；第二段文字則是2014年3月，習近平於聯合國教科文組織的演講內容。過去這兩句談話均被解讀為中國宣揚「建構人類命運共同體」。

有別於「習語錄」入題的全國乙卷，其他3份全國試卷則分別以「時間」、「好的故事」、「自己的空間」為題。

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