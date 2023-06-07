克里斯蒂問鼎白宮 川普共和黨內對手再加一

（法新社華盛頓6日電） 美國新澤西州前州長克里斯蒂今天宣布角逐2024年總統大選，他將自己定位成一名政治鬥士，還說自己是唯一願意與前總統川普認真較量的共和黨參選人。

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克里斯蒂（Chris Christie）晚間在新罕布什爾州南部城市曼徹斯特（Manchester）宣布投入選戰前，已向聯邦選舉委員會提交了相關文件。

民調顯示，川普在共和黨2024年總統候選人初選提名中，人氣一馬當先。

現年60歲的克里斯蒂在新澤西州最大城紐瓦克（Newark）出生，7年前在一向被視為美國大選風向球的新罕布什爾州初選得票率排名第6，他最終選擇支持川普並擔任主要顧問，兩人後來卻因川普拒絕接受2020年大選結果而鬧翻。

克里斯蒂已開始將矛頭對準前戰友川普，他上個月說，川普不想與願意認真和他較量的對手辯論，是因為他「害怕」。

川普說，他可能會跳過前兩場共和黨初選辯論中的至少一場，因為不想與得票率較低的競爭對手分享媒體焦點。

克里斯蒂告訴保守派電台主持人修伊特（Hugh Hewitt）：「如果他真的關心這個國家，我對此深表懷疑，但他若真的關心國家，就會站出來辯論，不該感到害怕。」

克里斯蒂炮火全開攻訐川普，強調川普正面臨不斷升級的刑事調查，駁斥其對大選舞弊的不實指控，還因川普對俄羅斯入侵烏克蘭抱持孤立主義立場，稱他是「蒲亭的傀儡」。

福斯新聞（Fox News）選戰節目前負責人艾里斯（John Ellis）向法新社表示，儘管目前各方面形勢有利於川普，但克里斯蒂參選可能會讓川普這位民調最高的參選人落居下風。

艾里斯說：「因為他將無情地攻擊川普」。主流媒體將大幅報導克里斯蒂的競選活動，這可能有助他在新罕布什爾州初選獲得好成績。」

美國前副總統彭斯（Mike Pence）昨天也提交了參選文件，形成一個罕見局面，在川普執政時期擔任副手的彭斯，如今將成為他的對手。

民意調查顯示，川普支持率在共和黨初選競爭者中遙遙領先，大勝佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）超過30個百分點，至於其他參選人的支持率皆未達到兩位數。

© 2023 AFP