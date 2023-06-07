加入北約關鍵條件 傳瑞典法院批准土耳其引渡要求

（法新社斯德哥爾摩6日電） 根據媒體今天報導，瑞典最高法院已經同意讓政府將一名支持庫德工人黨的男子引渡到土耳其，這是安卡拉批准斯德哥爾摩加入北約的關鍵要求。

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瑞典「晚報」（Aftonbladet）報導指出，這項判決意味着現在將由瑞典政府決定是否引渡這名男子；一旦引渡，他將成為首名被瑞典引渡到土耳其的庫德工人黨（Kurdistan Workers Party, PKK）支持者。

在瑞典，政府對引渡請求擁有最終決定權，但如果最高法院反對，則不能同意另一個國家的引渡請求。

根據「晚報」報導，法院上周做出這個判決，此時恰逢瑞典與土耳其兩國在土國總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）連任後、準備討論瑞典陷入停頓的北大西洋公約組織（NATO）入會申請之際。

「晚報」報導，這名35歲的男子於2014年因運送裝有大麻的袋子、被判處在土耳其監獄服刑4年7個月。

這名男子獲得假釋並移居瑞典，但在土耳其檢察官要求他服完剩餘刑期後，於去年8月被捕。

「晚報」報導，這名男子聲稱，他被土耳其當局通緝的真正原因，是他與親庫德族的左翼人民民主黨（HDP）的關係，以及支持被安卡拉列入黑名單的庫德工人黨。

根據「晚報」報導，法院在判決中指出，它曾詢問土耳其檢察官是否正對該男子進行涉及「宣揚恐怖組織」或「侮辱土耳其總統」的調查或指控，土耳其檢察官否認這一點。

土耳其和匈牙利是唯二尚未批准瑞典申請入會案的北約成員國━申請加入北約需要全體一致的批准。

到目前為止，艾爾段一直封鎖瑞典加入北約，指責斯德哥爾摩是「恐怖分子」的避風港，尤其是庇護庫德工人黨成員。

在俄羅斯全面入侵烏克蘭之後，瑞典和鄰國芬蘭結束兩個世紀以來的中立和軍事不結盟狀態，在2022年5月宣布申請加入北約。

雖然瑞典的申請仍然面臨反對，但芬蘭在4月4日成功成為北約第31個成員國。

© 2023 AFP