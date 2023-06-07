布林肯會沙烏地王儲 對人權問題表擔憂

（法新社吉達6日電） 美國國務卿布林肯今天會見沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼時，對沙國人權問題表達擔憂。

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這名不願透露姓名的官員說，「他們開誠布公地進行討論，內容涵蓋所有區域和雙邊問題」。他還說，布林肯（Antony Blinken）針對人權提出概括性問題和具體問題。

這場會談持續了大約1小時40分鐘，雙方觸及的議題包括沙國支持美國從蘇丹撤軍、葉門政治對話的必要性、抗衡中俄在中東地區的影響力，以及以色列與沙烏地關係正常化的可能性。

布林肯今天展開為期3天的訪沙行程，尋求修補與這個全球最大石油出口國的關係。數十年來，美、沙關係一直圍繞着能源與國防，然而，在沙國特務2018年謀殺異議記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）後，兩國緊張日益升溫。

俄羅斯去年2月全面入侵烏克蘭後，沙烏地拒絕協助壓低飆漲的能源價格，也令華府大為不滿。

美國公民卡塔尼（Abdullah Al-Qahtani）等維權人士敦促布林肯對沙國人權問題提出關切，卡塔尼的父親因在沙國成立民權組織被判10年徒刑，至今下落不明。（譯者：劉文瑜/核稿：蔡佳敏）

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