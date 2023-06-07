時隔7年 伊朗重新開放駐沙烏地大使館

（法新社利雅德6日電） 在關閉7年後，伊朗今天重啟駐沙烏地阿拉伯大使館。兩國今年3月在中國斡旋下，同意恢復外交關係，重繪了這個地區的外交版圖。

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伊朗使節團重返它在利雅德（Riyadh）外交區的舊大使館，地點距離敘利亞大使館不遠。而在沙國接觸大馬士革（Damascus）之後，敘利亞駐沙國使館預計近期也將重啟。

伊朗副外交部長比格迪里（Alireza Bigdeli）在使館升旗典禮上表示：「我們認為今天是伊朗伊斯蘭共和國和沙烏地阿拉伯王國關係中的重要日子。兩國之間的合作，正進入一個新時代。」

沙國在2016年與伊朗斷絕外交關係，今年3月兩國同意重啟大使館，並致力於恢復雙邊關係。

沙國使節團曾於4月訪問伊朗首都，但至今尚未確認何時在德黑蘭開設大使館，也尚未任命大使人選。

伊朗大使館重新開放，正逢美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問沙國。這個石油資源豐富的王國一直在與華府的對手建立更密切的關係。

2016年，沙烏地處決什葉派教士尼姆（Nimr al-Nimr），引爆兩國爭端。當時伊朗示威群眾攻擊沙烏地駐德黑蘭大使館與西北部城市麥什赫德（Mashhad）的領事館，導致利雅德當局與伊朗斷交。

沙烏地與伊朗7年前在激烈對立的情況下斷交，經中國斡旋，兩國於今年3月10日宣布復交。

© 2023 AFP