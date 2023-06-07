澳洲推雙邊安全協議 遭巴紐、萬那杜質疑影響主權

（法新社雪梨7日電） 澳洲試圖與兩個太平洋鄰國巴布亞紐幾內亞、萬那杜簽訂安全協議，並遏制中國日益增長的地區影響力，如今遇到絆腳石，這兩個島國領導人憂心協議可能影響國家主權。

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巴布亞紐幾內亞和萬那杜的領導人質疑與澳洲擬議的安全協議，是否批准仍在討論中。這些協議本來似乎已經敲定。

兩項協議的目的都是鞏固澳洲作為太平洋鄰國首選安全夥伴的地位，中國也試圖討好這些國家。

萬那杜總理卡爾薩考（Ishmael Kalsakau）6日表示，他的國家有些人認為，去年與澳洲達成但尚未批準的協議可能會賦予澳洲軍方過多的權力。

他說：「我們必須消除協議是片面的、沒有反映萬那杜主權的污名。」

卡爾薩考的評論是在巴布亞紐幾內亞延後與澳洲簽署安全條約草案後提出的，巴布亞紐幾內亞總理馬拉普（James Marape）說，某些沒有明確說明的條款侵犯該國的「主權權利」。

他說，澳洲官員已被要求重新擬定草案，並稱其為一項正在進行的工作。

巴布亞紐幾內亞在5月和美國簽署國防合作協議，引發學生的抗議，並呼籲提高透明度。

因應中國和西方國家日益激烈的競爭之際，許多太平洋國家仍在努力處理過去殖民歷史遺留的問題。

中國和索羅門群島去年4月簽署一項秘密的安全協議，澳洲措手不及，此後一直忙於加強與太平洋鄰國的關係。

南太平洋擁有航道和海洋資源，如果台灣發生戰爭，南太平洋可能成為一個重要的軍事戰場。

© 2023 AFP