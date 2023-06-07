烏南水壩被炸釀洪水 聯合國警告人道後果

（法新社日內瓦7日電） 烏克蘭南部俄羅斯佔領區內的卡科夫卡水壩（Kakhovka Dam）昨天遭破壞，導致第聶伯河（Kakhovka Dam）潰堤，聯合國警告數以十萬計人面臨可怕的人道後果。

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聯合國人道事務協調廳（UNOCHA）昨天示警，這起事件帶來的環境和人道後果恐怕要深遠許多。「我們嚴重擔憂卡科夫卡水壩破壞事件，…以及這對於前線雙方數以十萬計人帶來的嚴峻人道衝擊。」

聯合國人道事務協調廳援引烏克蘭當局的通報，稱有接近40座村鎮遭到全部或局部淹沒，強調「有數千人一夕間失去家園」，另有好幾千人無法取得飲水、食物和基本服務。

聯合國人道事務協調廳還警告：「俄羅斯控制地區受到的衝擊預料也會嚴重。」

俄國自2014年起佔領的克里米亞據稱供水來自卡科夫卡水庫，因此會受到影響。

聯合國人道事務協調廳表示，儘管卡科夫卡水庫外泄的衝擊規模仍在評估中，但「預料會對區域人道情況帶來嚴厲且長期的後果」，例如「洪水和快速流動水勢會把地雷和爆裂軍械帶到原本評估為安全的新地區，使得更多人落入險境」。

聯合國人道事務協調廳表示，緊急人道應變工作正在進行中，以提供1萬6000多人迫切援助，包括供水。

© 2023 AFP