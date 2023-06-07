美國氣候特使凱瑞警告 全球百億人口將「不堪負荷」

（法新社奧斯陸6日綜合外電報導）美國氣候特使凱瑞表示，世界人口到了2050年時預估將達100億，屆時將不堪負荷。

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自去年11月以來，全球人口已正式突破80億，是1950年的3倍多。這數字已使糧食和能源的供需失衡。聯合國預測本世紀中葉，全球人口將增至97億。

凱瑞（John Kerry）今天接受媒體訪問時表示：「我個人認為情況將不堪負荷。我們需要弄清楚該如何處理永續性問題，還有我們究竟能在地球上養多少人。」

全球暖化正讓此一問題惡化，各國簽訂具里程碑意義的2015年巴黎協定（Paris Agreement），同意將全球平均升溫控制在與前工業時代相比最多攝氏2度的範圍內，並且努力追求續減至攝氏1.5度內。

為80億人口生產食物占溫室氣體排放量的1/4以上。飼養供食用的牲畜、浪費食物和森林砍伐進一步加劇氣候暖化的問題，變暖又導致乾旱、洪水和極端天氣。

凱瑞說：「我去過許多非洲國家，他們為自己生育率提高非常自豪，但事實是今日如此的生活難以持續，更不用提加上未來的數字。」

專家說，非洲是受氣候變遷影響最嚴重的地區之一，出現了毀滅性的乾旱和洪水，儘管與西方國家相比，非洲公民對全球暖化幾乎沒有任何影響。 避免航空旅行、少吃肉和改善房屋隔熱，這都有助於保護環境。

根據挪威環境機構發布的一份報告，如果挪威550萬人口遵循衛生當局的營養指引，該國可在2024年至2030年間減少相當於450萬噸的碳排放量。這項營養指引將使最大的肉食者將紅肉攝取量每周減少至500克以下。 但凱瑞並不打算呼籲人們放棄他們的漢堡。他說：「我認為這些選擇取決於人們自己，他們想做什麼，他們想怎麼做。我建議我們要改變餵養牲畜的方式、想想餵養它們吃什麼，以及我們畜牧的方式。」凱瑞提到所謂的畜牧方式指的是減少對環境產生負面影響的新技術。 凱瑞說：「我認為你不必為了完成我們需要做的事情而犧牲生活方式。你可以擁有更好的生活方式，吃到更好的食物，如果我們不再浪費那麼多食物，就可養活更多的人。」

© 2023 AFP