美媒：布林肯着眼數周內訪問中國 緩和緊張關係

（法新社華盛頓6日電） 美中正再次嘗試控制緊張情勢，美國官員今天透露，國務卿布林肯可能重新安排在數周內訪問中國。

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布林肯（Antony Blinken）原定今年2月訪中，但在美國發現本土上空飄過據稱是中國間諜氣球並予以擊落後，布林肯就取消了行程。

法新社報導，美中兩國對於美國高層官員近期訪問北京，都給出正面評估，包括國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）近日前往訪問；康達也曾負責布林肯先前規畫的行程。

一名不願透露姓名的美國官員表示，預期布林肯將重新安排在未來數周訪問中國，但強調日期尚未確定。

白宮國家安全會議發言人柯比（John Kirby）說，最近在北京舉行的會談涉及「未來訪問的可能性」，且「非常有用」。

他告訴媒體：「我想不久之後，大家就會知道未來訪問的消息。」

美國國務院發言人巴特爾（Vedant Patel）表示，康達和白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）在中國展開了「坦誠且富有成效的討論」；但關於布林肯未來訪問一事，巴特爾只說：「我們期待在條件允許的時候，重新安排訪問。」

巴特爾說：「我們的觀點是，為了推進雙方討論，沒有什麼可取代彼此面對面或接觸，無論是在華府還是北京。」 （譯者：紀錦玲）

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