聯合國安理會新選5非常任理事國 白俄羅斯被拒於門外

（法新社紐約聯合國總部6日電） 阿爾及利亞、蓋亞那、獅子山共和國、韓國和斯洛維尼亞今天獲選為聯合國安全理事會非常任理事國，自2024年元旦起算，任期兩年。俄羅斯的盟國白俄羅斯則被拒於門外。

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聯合國安理會由15個成員國組成，其中5國是擁有否決權的常任理事國，分別是英國、中國、法國、俄羅斯和美國。另外10個非常任理事國席位平均分配給所有地區，各有兩年任期，每年重新選出5國更替。

聯合國安理會大會在不記名投票中以153票贊成、38票反對的結果，選出斯洛維尼亞為代表東歐地區的非常任理事國，角逐同一席位的白俄羅斯落選。

「人權觀察」（Human Rights Watch）駐聯合國主任夏邦諾（Louis Charbonneau）說：「今天的大會表決顯示了聯合國選舉中的競爭何以重要…聯合國成員國無疑認定，白俄羅斯在國內嚴重侵犯人權、替俄羅斯掩飾在烏克蘭犯下的暴行，因此沒有資格在安理會這個重要的人權捍衛機構服務。」

阿爾及利亞與獅子山將代表非洲，韓國代表亞洲太平洋地區，蓋亞那代表拉丁美洲與加勒比海地區。

這5個新的非常任理事國將取代阿爾巴尼亞、巴西、加彭、迦納和阿拉伯聯合大公國。另外5個現任非常任理事國為厄瓜多、日本、馬爾他、莫三比克和瑞士。

© 2023 AFP